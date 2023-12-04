Общество 04 декабря 2023, 20:40 Машкова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы опубликовали на официальном портале правовой информации.

В тексте указали, что актера удостоили награды «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

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Владимир Машков сменил Александра Калягина на посту председателя Союза театральных деятелей России. Голосование не проводили, потому что все кандидаты взяли самоотводы.

С 2018 года Машков работает художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова. В конце ноября отметил 60-летний юбилей.