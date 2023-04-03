Общество 03 апреля 2023, 15:29 Машины скорой помощи Владивостока оборудовали «тревожными кнопками»

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При возникновении непредвиденных ситуаций бригада скорой помощи во Владивостоке сможет воспользоваться «тревожной кнопкой» и вызвать наряд Росгвардии. Об этом сообщили на сайте ОТР.

Специальное оборудование с возможностью экстренного вызова позволит обеспечить безопасность медицинских работников.

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Отмечается, что такая функция доступна пока что для пяти бригад скорой помощи, в скором времени «тревожные кнопки» появятся во всех машинах скорой помощи в городе.