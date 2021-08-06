Машины поехали по новому путепроводу на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды. Этот участок протянулся от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

«28 километров прямого хода. Со съездами и заездами — почти 100 километров, полсотни инженерных сооружений, бессветофорное движение. Это сложнейший проект, который улучшит движение почти в 20 районах Москвы, это, по сути дела, весь юго-восток», — приводит сайт mos.ru слова градоначальника про Юго-Восточную хорду.

Собянин подчеркнул, что это дорожное решение улучшит движение на ТТК и МКАД и снизит огромный поток машин в центр. Юго-Восточная хорда соединит Южную рокаду и Северо-Восточную хорду. Она протянется от Щербинки почти до шоссе Энтузиастов. На открытом путепроводе длиной 1,5 километра шестиполосное движение.

Мэр Москвы также поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником. Он пожелал им и их семьям успехов, здоровья и поблагодарил за тяжелый и очень важный труд.