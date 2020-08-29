Машины начали регистрировать в МФЦ

Регистрацию автомобиля теперь можно провести в многофункциональных центрах. Поправки к перечню услуг вступили в силу с 29 августа.

Теперь автовладельцы смогут сэкономить время на регистрации машины и проходить эту процедуру в упрощенном порядке. Правда, не все МФЦ готовы к предоставлению услуги. Центр должен обладать необходимой для регистрации машины инфраструктурой, передает газета «Известия».

«Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года», — заявили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства теперь будут работать на территории МФЦ. Поправки также регламентируют процесс общения заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации машины. При этом Госавтоинспекция оставляет за собой право проводить все необходимые процедуры: осмотр транспортного средства, проверку, оформление регистрационных документов, присвоение номеров. Сотрудники МФЦ будут принимать и выдавать документы и государственные знаки.

Постановление о регистрации машин в МФЦ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 21 августа.