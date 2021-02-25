Машину врача из Находки обстреляли после жалобы на низкие зарплаты

Врач из Находки сообщила, что ее машину кто-то ночью обстрелял. В Telegram-канале Sota появилось видео, на котором женщина показывают свой поврежденный автомобиль. Врач еще в январе пожаловалась СМИ на низкие зарплаты.

«Товарищ главный следователь Приморского края, если это не давление на меня, то тогда скажите, что же это такое? Вы можете найти преступника? Кто и зачем расстрелял машину моей семьи?» — спросила автор ролика.

Врач также показала кадры, на которых можно разглядеть следы от пуль. На камеры видеонаблюдения попал предполагаемый преступник. Он ходил среди машин, а потом выстрелил в автомобиль врача.

В местной полиции рассказали, что проводят проверку по заявлению 38-летней женщины о повреждении ее автомобиля Subaru Forester на парковке около дома в поселке Ливадия. Об этом сообщило РИА «Новости». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, который может быть причастен к происшествию.

В январе Наталья Пежемская записала ролик, на котором рассказала, что врачи в Находке получают зарплаты ниже положенного, сообщил Telegram-канал «Тумусоф.РФ». После этого краевая прокуратура провела проверку, но не нашла подтверждения заявлениям о низких зарплатах медиков.