Машину с трехлетней девочкой угнали в Павловском Посаде

В Павловском Посаде неизвестные угнали автомобиль, в котором находилась трехлетняя девочка. Малышку обнаружили спустя полтора часа. Никакие насильственные действия в ее отношении не совершались, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

О пропаже девочки 5 октября заявил сожитель ее матери. Он сообщил, что неизвестные угнали автомобиль BMW X5, на заднем сиденье которого находилась малышка. Это произошло примерно в 18:25, когда семья приехала навестить бабушки девочки. Во время происшествия мужчина вместе с сожительницей относили купленные продукты в дом.

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Родители пропавшей девочки обратились в полицию, и уже в 18:30 в Московской области объявили план «Перехват». А в 19:13 в дежурную часть позвонила женщина, которая увидела одинокую девочку на проселочной дороге Аверкиевского Лесничества, в километре от поселка Аверкиево. Малышку передали родителям, она не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

Угнанный автомобиль, который оценивается в 550000 тысяч рублей, пока не найден. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.