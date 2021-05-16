Машина вылетела с трассы во время ралли в Ленобласти и чуть не сбила зрителей. Видео

Карельский гонщик Олег Лозинский во время ралли в Ленинградской области чуть не сбил зрителей. На своем Volkswagen Golf он вылетел с трассы и несколько раз перевернулся в воздухе. Люди стояли совсем рядом.

На кадрах видно, что один мужчина, который находился на обочине трассы, сумел отпрыгнуть в сторону в последний момент. Во время аварии никто не пострадал, но машина пришла в негодность. Гонщик и штурман обошлись без травм.

«В Ленинградской области ралли „Пикник“ для жителя Лахденпохьи Олега Лозинского обернулось первой „крышей“ — его „Гольф“ улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман — без особых проблем, чего не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», — говорится в сообщении группы «Лахденпохья — навсегда!» во «ВКонтакте».

Ралли «Пикник» прошло с 14 по 15 мая в Приозерском районе Ленинградской области.