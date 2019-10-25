Машина такси наехала на полицейского в Сочи

Авария случилась в ночь на 25 октября около 03:00 в Адлерском районе Сочи. ДТП попало на камеры наблюдения автобусной остановки. На записи видно, что машина такси на скорости вылетела на тротуар и сбила сотрудника правоохранительных органов. Удар поднял полицейского в воздух, от чего он упал на крышу авто и сильно ударился. Такси врезалось в стену аптеки и загорелось.

Машину быстро потушили. Сотрудник госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации, легковой автомобиль Ford на высокой скорости вытолкнул такси с дороги, из-за чего и произошла авария.