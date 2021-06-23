Машина сбила ребенка на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске и проехала ему по ноге

11-летний житель Южно-Сахалинска попал под машину на пешеходном переходе. Автомобиль сбил мальчика и проехался ему по ноге.

Мать пострадавшего ребенка Елена рассказала «360», что машина слева остановилась, а справа — нет.

Источник фото: телеканал «360»

«Ребенок ударился головой о машину, упал, и заднее колесо проехало по ноге. Затем машина повернула на Сахалинскую улицу, приостановилась и затем уехала», — сообщила женщина. Полицейские уже задержали водителя, который скрылся с места ДТП.

У мальчика растяжение связок на ноге и ссадины. Нормально ходить он пока не может.