Маша Цигаль назвала популярные цвета весны и лета 2022 года

Весной и летом 2022 года будут в моде лиловый цвет, а также фуксия и пастельные тона. Об этом «ФедералПресс» рассказала известный российский дизайнер Маша Цигаль.

«Очень-очень популярен лиловый цвет. Pantone назвал его цветом года. Нежно-лиловый цвет всем подойдет», — считает дизайнер.

Что касается фасонов, в моду вернулись тренды нулевых: например, брюки и юбки на низкой посадке. Цигаль напомнила, что следовать моде можно, но важно учитывать и индивидуальные особенности.

«То, что идет молодой блондинке, не подойдет брюнетке среднего возраста. То, что подходит девочке-подростку с короткой стрижкой, не подойдет взрослой женщине с огненно-рыжими волосами. Это все очень индивидуально», — сказала она.