Mash: счета режиссера «Вратаря Галактики» заблокировали за долг в 191 млн рублей

Режиссер фильма «Вратари Галактики» Джаник Файзиев лишился доступа к своим счетам. Их заблокировали из-за неуплаты налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, кинематографист должен государству 191 миллион рублей. Именно столько он обязан вернуть после того, как получил 600 миллионов рублей на сьемки «Вратаря Галактики». Как пишет Mash, платить ему нечем — у Файзиева нет денег даже на налоги.

Фантастический фильм «Вратарь Галактики» вышел в прокат в августе 2020 года. На его съемки ушло 786,4 миллиона рублей. 600 миллионов из них — государственные. Картина провалилась в прокате. Она смогла заработать всего 1,4 миллиона долларов (около 104 миллионов рублей).

В этом фильме снялся актер Михаил Ефремов, который летом прошлого года напился и устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Сейчас Ефремов находится в колонии. Файзиев отказался вырезать сцены с его участием после случившегося. Тогда режиссер сказал, что Ефремов хоть и виноват, но он «великий артист и то, что он создал, наше достояние».