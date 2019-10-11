Mash: остановка реконструкции Бадаевского завода выгодна группе арендаторов

Заинтересованными лицами в приостановке строительных работ на территории Бадаевского пивоваренного завода могут быть снимающие там площади предприниматели. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, бизнесмены устроили кампанию, чтобы очернить девелоперов, которые занимаются реконструкцией этого объекта. «Оказалось, они боятся реновации и нормальных условий: в таких местах свои делишки не провернешь. Поэтому пацаны устроили общак и на эти средства подняли истерику. Что сломают исторические здания и перекроют солнышко огромным ЖК», — написал Mash.

Также авторы Telegram-канала утверждают, что предприниматели готовы отступиться от борьбы, если получат за это большие деньги. Тем временем компания-застройщик Capital Group продолжает работу.

Ранее в Мосгордуме прошел круглый стол по теме реконструкции Бадаевского пивзавода. Присутствовали депутаты района Дорогомилово, эксперты и арендаторы помещений бывшего завода. Кроме того, в дискуссии участвовал руководитель Capital Group Дмитрий Летов. Он утверждает, что проект реконструкции должен восстановить аутентичность памятников архитектуры и сохранить их историческое наследие.

«Территория Бадаевского пивоваренного завода находится в заброшенном состоянии, часть зданий — в аварийном. А проект как раз подразумевает восстановление исторического облика памятников промышленной архитектуры», — подчеркнул Летов.

Также исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько на Московском урбанистическом форуме рассказал, что для развития территории Бадаевского завода был выбран нестандартный подход в редевелопменте.

«Приступая к разработке концепции развития Бадаевского, мы понимали, что уже находимся в центре города, а значит, объективного дефицита, например, в инфраструктуре здесь нет. В этом случае можно было бы просто заняться реставрацией памятников и построить новые здания рядом. Но этот вариант был бы слишком скупым для этой локации и несопоставимым с потенциалом места. Мы как девелопер и заказчик выбрали более сложный и кропотливый путь — не просто реставрировать стены, наша цель — сделать эту территорию комфортной, удобной, с высоким уровнем качества жизни и отдыха», — отметил Хвесько.

Бадаевский завод — старейший пивоваренный завод России. Его основали в 1875 году. До 1934-го предприятие носило название «Трехгорный». Комплекс зданий завода — памятник промышленной архитектуры XIX века.