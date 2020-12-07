Маsh: Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусной пневмонией

Еще 23 ноября у актера начало ломить тело и пропало обоняние, сказано в посте. Позже проявились и другие симптомы COVID-19: температура и сухой кашель.

Его отвезли на компьютерную томографию. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Угольникова доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, утверждает Mash.

Ранее стало известно, что COVID-19 заболел губернатор Амурской области Василий Орлов. Он ушел в изоляцию и намерен работать удаленно.