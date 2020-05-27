Эксперт: в ближайшие годы транзит российского газа через Украину сведут к минимуму

Марунич заметил, что транзит газа сведут к минимуму после достройки «Северного потока -2» и второй очереди «Турецкого потока».

По его мнению, единственный позитивный момент для Киева заключается в том, что он транзитирует 40 миллиардов кубометров газа в год согласно пятилетнему контракту, заключенному с Россией в конце прошлого года.

«„Газпром“ поставит крест на украинской ГТС, если объемы поставок в Европу будут стабильны, либо упадут», — обозначил Марунич.