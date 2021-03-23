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    23 марта 2021, 11:48

    Мартовский снег засыпал улицы Крыма. Пользователи делятся фото и видео

    Александр Блинов

    Весна не торопится в Крым. На полуострове в ночь на вторник выпал снег, в МЧС объявили штормовое предупреждение. В социальных сетях местные жители поделились фотографиями снежной погоды.

    Снег пошел в Крыму еще накануне вечером. Коммунальные службы не были готовы к такому подарку природы, многие дороги начали расчищать только ночью во вторник.

    Мартовский снег выпал и в Симферополе.

    Источник: «ВКонтакте», сообщество «Общественный совет | Симферополь»

    Одна из местных жительниц запечатлела снежный Симферополь на видео. Кадры сняты во вторник утром.

    «Даже крыша белая образовалась. Я, конечно, не ожидала такого, что у нас в конце марта будет в Крыму снег. Это очень редко бывает, если честно. На улице у нас сейчас холодно, +1 градус вроде бы… Обычно в Крыму зимой снег то идет, то не идет», — рассказала девушка, снявшая ролик.

    Житель Крыма Сергей Салтыков показал на видео, как после снегопада завалило подснежники.

    «Обратно к нам пришла зима, все завалило снегом, все в снегу. <…> Через пару дней все растает», — прокомментировал мужчина.

    А в Евпатории в понедельник выпал снег с дождем.

    О мокром снеге с дождем в Крыму на этой неделе ранее предупреждали в Гидрометцентре.