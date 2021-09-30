Мартиросян сообщил о смерти звезды команды КВН «Новые армяне»

Гарик Мартиросян известил о смерти звезды команды КВН «Новые армяне» Айко Акопяна. По его словам, этот человек придумывал все музыкальные аранжировки для известной команды. Об этом сообщил сайт teleprogramma.pro со ссылкой на Instagram юмориста.

«Айко. Мы тебя любим. И будем любить всегда… Друзья, ушел из жизни хороший человек, талантливый певец, заслуженный артист Армении Айко Акопян. Автор всех музыкальных аранжировок КВН „Новые армяне“, прекрасный музыкант, композитор, невероятно харизматичный певец, участник „Евровидения“ от Армении 2007 года», — написал Мартиросян.

Он добавил, что Айко всегда был жизнерадостным и светлым человеком, а также надежным другом. Вся армянская культура, на его взгляд, понесла огромную утрату в связи с утратой артиста.