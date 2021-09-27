Мартиросян пожаловался на «классовую ненависть» из-за гонораров

Во время стендапа комик Гарик Мартиросян пошутил, что канал НТН заплатил ему 500 миллионов долларов. После его реплики настроение многих зрителей сразу заметно испортилось. Мартиросян пришел к выводу, что россияне не любят, когда человек хватается деньгами.

Об этом он рассказал изданию «Секрет фирмы».

«Я говорю: послушайте, смысл в том, что у меня очень много денег. Потому что телеканал ТНТ в 2005 году заплатил мне $500 млн. Видите, я сказал, что у меня $500 млн, и все на меня посмотрели по-другому — я стал чуть красивее, меня уже не так портит этот нос», — сказал Мартиросян.

Оценив реакцию зрителей, он добавил, что ТНТ заплатил ему 50 миллионов рублей за 10 лет. Мартиросян сумел разрядить обстановку, но реакцию зрителей запомнил. Он назвал случившееся «классовой ненавистью». Сам комик чужим успехам только радуется.

«Вот если бы я сидел в зале, и вышел комик и сказал: «Мне Первый канал заплатил $50 млн», — я бы сказал: «Как круто! Может, и я что-то буду делать в жизни», — объяснил юморист.

Продюсер телевизионного шоу «Маска» Юлия Сумачева объяснила, что Мартиросян отказался участвовать в жюри во втором сезоне потому, что очень боится заболеть коронавирусом.