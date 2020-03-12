Мартиросян иронично прошелся по Зеленскому и его президентству

Гарик Мартиросян в свойственной себе ироничной манере сравнил свои достижения в юморе и заслуги президента Украины Владимира Зеленского: тот тоже начинал в КВН. Только Зеленский «вырос» до президента страны, а Мартиросяну приходится решать другие проблемы, микроскопические.

«Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех кавээнщиков. Как-то ко мне приходят Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят: „Давай тебе сделаем стендап-концерт“. Я такой радостный соглашаюсь. И в этот момент по телевизору говорят, что Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины», — рассказал он в программе «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе». Запись выложена в Яндекс.Эфире.

И тут, по словам Мартиросяна все его проблемы мгновенно превратились в микроскопические. Вот, на его глазах его коллега, такой же кавээнщик и юморист идет руководить многомиллионной страной, возлагает на себя огромную ответственность. А тут приходится думать совсем о другом.

«Ну, могу сделать концерт, а могу и не сделать. А какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка», — добавил Мартиросян.

Резидент Comedy Club приобрел известность как участник команды КВН «Новые армяне». Здесь он блистал с 1993 по 2002 год. Примерно в эти же годы Зеленский выступал за команды КВН «Молодой Кривой Рог», «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и, наконец, «95-й квартал».