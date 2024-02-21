Общество 21 февраля 2024, 15:17 Март — зимний месяц. Синоптик разрушил надежды россиян на потепление Синоптик Вильфанд: вероятность сильного потепления в марте крайне мала Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Реальная весна в Центральной России начнется позже календарной. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью Pravda.ru назвал март традиционно зимним месяцем.

«Кстати, нам предстоит еще длительный период зимы, для Москвы март — это зимний месяц. Важно понимать, чтобы не было завышенных ожиданий, что с 1 марта весна не наступает», — сказал он.

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Именно на рубеже февраля и марта, по словам Романа Вильфанда, в течение последних 30 лет в Центральной России вырастали самые высокие сугробы. Он предупредил, что в ближайшие недели выпадет снег, случится оттепель, а потом снова понижение температуры.

Жители Подмосковья увидели ночью 21 февраля лунное гало. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это явление предвестником плохой погоды. Иллюзию рассеивания света, по его словам, создали кристаллы льда в облаках верхнего яруса.