27 марта 2023, 13:25
Март в этом году назвали аномальным для городов Урала и Сибири
Научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд в разговоре с изданием URA.RU назвал март аномальным для территории Урала и Сибири.
По словам синоптика, в этих регионах снег начал таять раньше обычного из-за теплых воздушных масс из Атлантики.
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«Они обусловили такой ранний сход снежного покрова, почти на месяц раньше. Это редкий случай», — добавил он.
Помимо резкого таяния снега, в регионе отмечены температуры выше климатической нормы на 8-12 градусов. По словам Вильфанда, такая погода не характерна для марта на Урале и в Сибири.
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