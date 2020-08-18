Маршрутка столкнулась с автомобилем в Волгограде, есть пострадавшие. Видео

Крупная авария произошла в Центральном районе Волгограда. Там маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. В результате аварии несколько человек пострадали.

«Сегодня, около 11:00, поступило сообщение о ДТП в Центральном районе Волгограда, на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольская. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля», — сообщил «360» заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Доценков.

В администрации региона «Интерфаксу» рассказали, что с места ЧП госпитализировали семь человек. Их состояние не уточняется.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что за рулем легковушки находился 19-летний парень. Он столкнулся с маршруткой из-за того, что не выдержал безопасную дистанцию. У молодого человека при себе не было ОСАГО.

По данным полиции, из семи пострадавших только трех доставили в больницу. Среди них водитель машины и его 15-летний пассажир. Остальным оказали медицинскую помощь на месте.

Там работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По факту случившегося проводят проверку.