Маршала Дмитрия Язова похоронят в Мытищах

Последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронят 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Легендарный военачальник скончался 25 февраля на 96-м году жизни.

«Похороны состоятся, скорее всего, через три дня — 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», — сообщил РИА «Новости» руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Для организации похорон Язова в Минобороны должны создать комиссию. Возглавить ее должен либо министр обороны, либо один из его заместителей. В ходе похорон маршалу должны быть отданы все положенные воинские почести.

Дмитрий Язов скончался рано утром 25 февраля. Он вступил в Красную армию добровольцем в ноябре 1941 года в возрасте 17 лет, приписав себе один год. Во время войны был дважды ранен, был награжден орденом Красной Звезды.

Язов был министром обороны СССР с 1987 по 1991 годы, именно в это время советские войска были выведены из Афганистана. Он стал последним маршалом Советского Союза и последним главой Минобороны, который участвовал в Великой Отечественной войне.