    23 января 2020, 11:29

    «Марш на Крым». Политолог и сенатор оценили планы экс-депутата Верховной рады

    Анастасия Кременчугская

    Рефат Чубаров, бывший депутат Верховной рады и нынешний глава запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа», рассказал, что собирается вместе со своими сторонниками пересечь границу Украины с Крымом 2 мая. Акция носит мирный характер, однако, члены запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа» сообщили, что возможен и «силовой вариант прорыва». Политолог Владислав Ганжара в беседе с радио «Sputnik». сказал, что подобные угрозы не нужно воспринимать серьезно.

    Владислав Ганжара считает, что правоохранительные органы не допустят провокаций на границе, а бывший депутат Рады просто хочет напомнить о себе.

    «Любые незаконные действия со стороны украинских граждан будут пресечены. Я убежден, что никакого „марша“ не будет, просто будет сотрясаться информационное пространство», — пояснил политолог.

    Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сказал RT, что Чубаров, по его мнению, специально провоцирует Россию, никакого «марша на Крым не будет», как минимум по тому, что бывший депутат невъездной на территорию Крыма. Член Совфеда полагает, что своей акцией Чубаров пытается привлечь внимание организаций по всему миру, настроенных против России.

    Кроме того, сенатор говорит, что Рефат — «один из организаторов энергетической и других блокад Крыма».