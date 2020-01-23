«Марш на Крым». Политолог и сенатор оценили планы экс-депутата Верховной рады

Владислав Ганжара считает, что правоохранительные органы не допустят провокаций на границе, а бывший депутат Рады просто хочет напомнить о себе.



«Любые незаконные действия со стороны украинских граждан будут пресечены. Я убежден, что никакого „марша“ не будет, просто будет сотрясаться информационное пространство», — пояснил политолог.

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сказал RT, что Чубаров, по его мнению, специально провоцирует Россию, никакого «марша на Крым не будет», как минимум по тому, что бывший депутат невъездной на территорию Крыма. Член Совфеда полагает, что своей акцией Чубаров пытается привлечь внимание организаций по всему миру, настроенных против России.

Кроме того, сенатор говорит, что Рефат — «один из организаторов энергетической и других блокад Крыма».