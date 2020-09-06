«Марш единства» начался в Минске. В центр города пригнали БТР и закрыли часть станций метро

В Минске началась несанкционированная акция «Марш протеста». Руководство метрополитена закрыло некоторые станции подземки, силовики оцепили площадь у Дворца независимости и пригнали в центр спецтехнику.

«6 сентября, в 12:30, в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Купаловская“, „Площадь Победы“, „Площадь Якуба Коласа“. Поезда следуют без остановки на данных станциях», — сообщил сайт минского метро.

По данным корреспондента РИА «Новости», площадь Независимости перекрыли заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции. Возле водометов и автобусов без номеров собрались бойцы внутренних войск. Заграждения с колючей проволокой выставили вокруг стелы «Минск — город-герой».

Рядом со Дворцом независимости стоят 10 БТР, пишет РИА «Новости». Протестующие уже дошли до оцепления на проспекте Независимости. Силовики начали задерживать участников акции. По данным МВД, задержали около десятка человек.

Массовые протесты проходят в Минске и других городах Белоруссии уже почти месяц. Люди вышли на улицы сразу после того, как ЦИК опубликовал результаты голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, победу с результатом 80,1% голосов одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% белорусов.