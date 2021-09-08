«Мародерства никто не допустит». Глава Богородского округа успокоил жителей дома, где взорвался газ

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин заверил жителей пострадавшего от взрыва газа дома, что с оставленными вещами будет все в порядке. Территория будет оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

«Не переживайте за вещи. И полиция, и Росгвардия оцепят после работ дом. Работ где-то на сутки для аварийных бригад и МЧС. Никакого мародерства никто не допустит. Губернатор области будет здесь. Сейчас он поехал к пострадавшим в ЦРБ. У нас таких восемь человек, шесть госпитализированы», — объяснил Сухин.

Один человек, по его словам, находится в тяжелом состоянии. У остальных ушибы и синяки. Работы на месте продолжаются.

«Осложнено тем, что списки у нас все есть, Ольга Ивановна в лицо всех знает, но кто-то сдавал квартиры. Этот момент сейчас выясняем», — сказал глава.

Взрыв в многоэтажке произошел сегодня утром. В результате в одном из подъездов обрушились квартиры со второго по четвертый этаж. Причины взрыва выясняются. На месте работают спасатели. Следственный комитет открыл уголовное дело, прокуратура региона организовала проверку после взрыва газа. Губернатор области Андрей Воробьев прибыл в Ногинск, чтобы выяснить, какая помощь нужна пострадавшим.