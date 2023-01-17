Общество 17 января 2023, 10:14 Марочко заявил о передаче внедорожников ОБСЕ дислоцированным в ЛНР военным Офицер НМ ЛНР Марочко: внедорожники ОБСЕ передадут на нужды военных РИА «Новости»

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Бронированные автомобили миссии ОБСЕ, которые прибыли на территорию Луганской Народной Республики, передадут на нужды военных, заявил в Telegram офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Такую информацию, по словам военнослужащего, ему предоставил источник в органах власти республики.

«Бронированные машины будут переданы в подразделения МО РФ, дислоцированные на территории ЛНР», — написал Марочко.

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По его словам, это первая партия автомобилей. В Telegram Марочко выложил видео, на котором показано, как спецтранспорт перевозит бронированные внедорожники белого цвета.

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Накануне в ОБСЕ завили, что миссия не присутствует в Донбассе. Так в организации прокомментировали сообщения о машинах с символикой ОБСЕ, которые заметили в ЛНР, сообщило РИА «Новости».

В январе в Министерстве госбезопасности ЛНР заявляли, что некоторые сотрудники СММ ОБСЕ действовали на территории народной республики в интересах иностранных спецслужб. По факту этого ведомство возбудило уголовные дела. А несколько обвинительных приговоров уже вступили в законную силу.