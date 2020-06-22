Мармеладзе и Караваенга. Топ съедобных мемов из российских звезд

Российский сегмент Рунета уже пару дней развлекается созданием мемов, совмещая звезд отечественного шоу-бизнеса и что-нибудь съедобное. Пользователи начали переиначивать имена исполнителей, создавать соответствующие картинки и наперегонки публиковать их в соцсети.

Валерия Меладзе Рунет переименовал в Мармеладзе, Григория Лепса в Желепса, Леонидла Агутина в Агушина, Филиппа Киркорова в Килькорова, Николая Баскова в Колбаскова. Не пожалели и прекрасных представительниц шоубизнеса, обозвав Земфиру — Зефирой, Жанну Агузарову — Арбузаровой, Софию Ротару — Софией Рататуй, Елена Ваенгу — Караваенгой. Под перекрестный огонь остряков не попал только Макс Корж, которому повезло с фамилией.