Маркировку зарубежных биодобавок предложили ввести в России

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) хочет, чтобы биологически активные добавки (БАДы), которые покупают россияне в интернете за границей, получили маркировку. По мнению ее представителей, это поможет снизить количество контрафакта.

Письмо с предложением они направили в Минпромторг, копия документа оказалась в распоряжении газеты «Известия». В документе представители АКИТ отметили, что сейчас зарубежные БАДы не попадают под учет.

Россияне только в прошлом году около 4,4 миллиона раз заказывали на иностранных интернет-сайтах биодобавки на общую сумму 26,4 миллиарда рублей. В ассоциации считают, что они должны иметь доступ к безопасным препаратам.

Компания iHerb, по утверждению гендиректора представительства в России Ильи Микина, готова добровольно присоединиться к эксперименту по маркировке биодобавок в электронном виде.

«К сожалению, пока этот рынок не может похвастаться прозрачностью. Ряд мелких производителей могут указать на этикетках и в рекламе недостоверную информацию», — сказал Микин изданию.

Эксперт отметил, что маркировка может стать эффективным и быстрым способом борьбы с недобросовестными поставщиками.

В Минпромторге подтвердили получение письма от АКИТ, но они не первые, кто выступил с этим предложением. Роспотребнадзор ранее поднимал вопрос введения маркировки БАДов.