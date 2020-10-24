Маркировку лекарств переведут в уведомительный режим из-за высокого спроса

Из-за высокого спроса на лекарства Минпромторг решил временно перевести систему маркировки в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. Об этом сообщил лава ведомства Денис Мантуров.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки», — передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Он отметил, что в таком случае не будет задержек. Покупатель, придя в аптеку, сразу сможет оплатить лекарство и получить его.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной, как только наладится масштабное производство препарата. Он также добавил, что правительство будет рассматривать и платные варианты. Министр также заявил, что страна занимает лидирующие позиции в мире по обхвату населения тестами на коронавирус.