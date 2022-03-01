Маркировка аккаунтов журналистов Sputnik в Twitter приведет к их преследованию, считают в СЖР

Решение администрации Twitter маркировать аккаунты журналистов агентства Sputnik приведет к тому, что сотрудники редакции начнут получать еще больше негативных комментариев и оскорблений. Таким мнением с «360» поделился секретарь Союза журналистов России, главный редактор «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин.

Эксперт отметил, что сегодня Twitter не та социальная сеть, которая пользуется большой популярностью среди российских пользователей. Но это все равно приведет к усилению преследования сотрудников агентства.

«Даже без маркировки многие государственные журналисты получают массу негативных комментариев, оскорбительных вещей. Иногда что-то даже похожее на доносы. Социальные сети, к сожалению, провоцируют людей на неадекватные поступки. Поэтому любая попытка той или иной сети еще как-то выпятить сотрудников того или иного СМИ усилит такое поведение», — отметил Касютин.

Он отметил, что сегодня большая часть аудитории отдает предпочтение социальным сетям для получения информации. При этом люди часто даже не задумываются о том, кто им предоставляет им информацию и с какой целью.

«Многие не склонны проверять информацию в традиционных СМИ, в которых понятно, где они работают, кто их учредители. Люди верят каким-то пользователям, которых не видели, не слышали, существуют ли они, какие у них имена и прочее. Поэтому я считаю, что это все весьма тревожно», — заявил секретарь Союза журналистов России.

Владимир Касютин отметил, что не может поддержать маркировку аккаунтов журналистов, потому что это приводит к несправедливой ситуации, когда работающим открыто специалистам приходится конкурировать с неизвестными личностями.

С сегодняшнего дня аккаунты журналистов агентства Sputnik в Twitter получили специальную маркировку. В редакции назвали такое решение администрации социальной сети «охотой на ведьм».