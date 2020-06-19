Маркировать астрологические прогнозы предложили в Госдуме
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести маркировку для астрологических прогнозов, которые появляются в СМИ. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, свое предложение Милонов направил главе Роскомнадзора Андрею Липову.
«В данной ситуации прошу вас рассмотреть идею об обязательном маркировании любых так называемых астрологических прогнозов в СМИ специальной пометкой государственного образца, что данная информация носит исключительно фантазийный и лживый характер», — приводит слова депутата «Царьград».
По мнению законодателя, астрологические прогнозы не основываются на каких-либо научных или околонаучных прогнозах. Милонов заметил, что составители подобных «информационных» блоков публикуют их на основе собственной фантазии.
«Также прошу вас оценить идею о запрете публикации таких прогнозов на территории нашей страны», — цитирует парламентария РИА ФАН.