Маркировать астрологические прогнозы предложили в Госдуме

По данным информагентства, свое предложение Милонов направил главе Роскомнадзора Андрею Липову.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть идею об обязательном маркировании любых так называемых астрологических прогнозов в СМИ специальной пометкой государственного образца, что данная информация носит исключительно фантазийный и лживый характер», — приводит слова депутата «Царьград».

По мнению законодателя, астрологические прогнозы не основываются на каких-либо научных или околонаучных прогнозах. Милонов заметил, что составители подобных «информационных» блоков публикуют их на основе собственной фантазии.

«Также прошу вас оценить идею о запрете публикации таких прогнозов на территории нашей страны», — цитирует парламентария РИА ФАН.