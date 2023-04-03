Общество 03 апреля 2023, 03:47 Маркетплейсам захотели запретить списывать деньги с удаленных карт россиян «Известия»: запрет по списыванию денег с удаленных карт введут для маркетплейсов в России Unsplash

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Маркетплейсам могут запретить списывать деньги с банковских карт покупателей, которые те удалили с сервисов. Такое предложение депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщили «Известия».

По словам депутата Антона Немкина, эта проблема стала актуальной после многочисленных жалоб жителей страны. В ходе проверки выявили случаи списания денежных средств.

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«Выяснилось, что это не единичные, а массовые случаи: пострадавшие покупатели в соцсетях выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний», — отметил он.

Согласно действующему законодательству, человек должен отозвать у маркетплейса разрешение на использование трансакции по карте. Для этого нужно удалить неактуальные платежные данные из личного кабинета.

«Но некоторые участники рынка включают в свои пользовательские положения, дающие им право списывать деньги с удаленных карт», — пояснил Немкин.

Также планируется обязать интернет-сервисы присылать уведомление со ссылкой на правила пользования, где будет четко прописан порядок отмены платной подписки.

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