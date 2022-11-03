Маркетплейс Wildberries увеличил продажи на 95% за 2022 год | 360°

Общество 03 ноября 2022, 16:20 Маркетплейс Wildberries увеличил продажи на 95% за 2022 год

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В пресс-релизе компании Wildberries сообщается, что маркетплейсу удалось нарастить продажи на 95% в период с января по сентябрь 2022 года. Об этом написало АБН.

Только в третьем квартале 2022 года продажи компании выросли в 1,95 раза на сумму в 420,2 миллиарда рублей. По словам представителей маркетплейса, это рекордный показатель за всю историю существования компании.

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Чаще всего россияне покупают на маркетплейсе одежду, обувь и аксессуары, товары для дома, детские товары, бытовую технику и электронику, косметику.

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