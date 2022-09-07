Названа возможность закупиться в IKEA, не выезжая из России | 360°

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Названа возможность закупиться в IKEA, не выезжая из России

Маркетплейс СДЭК начал продавать товары IKEA из Турции

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Россиянам открыли возможность купить товары IKEA онлайн. Новую функцию анонсировал маркетплейс СДЭК Shopping. Об этом сообщили в Telegram-канале «Говорит Москва».

Маркетплейс начал торговать продукцией IKEA, при этом доставлять товары будут из Турции.

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Однако ранее сама торговая сеть, ранее заявившая об уходе из России, сообщала о планах вернуться в страну в течение двух лет. Компания решила не продавать свой бизнес в нашей стране.

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Уход IKEA из России ознаменовался крупным скандалом. Сначала компания объявила о распродаже остатков товаров. При этом запуск онлайн-торговли переносили. В назначенный день старт распродажи так и не состоялся. Это объяснили техническими неполадками и высоким наплывом пользователей. В итоге онлайн-продажа остатков завершилась 15 августа.

IKEA

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