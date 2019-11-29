Маркетологи раскрыли секрет Черной пятницы

По словам Денисовой, Черная пятница действует на психологию человека. Даже тот, кому не нужен товар, скорее всего захочет приобрести его по скидке.

Маркетолог уточнила, что дата главной распродажи года выбрана не случайно. В «тяжелый сезон» люди обычно не тратят деньги.

«Все из-за межсезонья — не лето, не зима и не весна. Плюс, трата денег для людей — это как один из способов развлечения. Летом все тратятся на путешествия, зимой тоже на поездки и на праздники. А сейчас им, грубо говоря, нечем заняться. Помимо, конечно, театров», — пояснила Денисова.

Она также отметила, что маркетологи ориентируются на запросы и психологическое состояние покупателей.

«Люди любят приобретать дешево, и даже тот, кто не предполагал что-то купить — увидев скидку, сделает это. Это чистой воды маркетинг: сделай скидку, и этот товар купят <.> Плюс, для продавцов это возможность под видом скидки сбыть какой-то не самый удачный товар на общей волне», — заявила Денисова.

По мнению Денисовой, оффлайн-магазинам теперь необходимо конкурировать с онлайн-сервисами.

«Оффлайн, говоря по-русски, реальные магазины заполучают покупателей кричащей рекламой. Это всем известно. На людей действуют надписи на досках, яркие объявления: „Скидки с такое-то по такое число“, „Спешите“, „Торопитесь“. Плюс всякие желтые ценники — то есть все, что бросается в глаза», — заметила специалист.

Она обратила внимание на то, что, помимо маркетологов, в подготовке Черной пятницы участвует и персонал магазинов.

«Они предлагают что-то попробовать, примерить, протестировать. Продавцы активизируются — для них в преддверии Черной пятницы проводятся специальные тренинги», — заключила Денисова.