Маркетолог Угрюмов рассказал о подорожании рекламы в интернете

Российским предпринимателям стало сложнее продвигать свой бизнес в интернете, наблюдается подорожание рекламы в среднем на 30%. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель маркетингового агентства GOadvance Павел Угрюмов.

Причиной стали не только санкции, но и блокировка в России Facebook* и Instagram*. При этом многие предприниматели по-прежнему продолжают рекламироваться в этих соцсетях.

«Более того, почистилась аудитория, у некоторых даже увеличились охваты. В Instagram* сейчас осталась образованная, вполне платежеспособная аудитория. Плюс конкуренция за охваты по России значительно упала. Конечно, таргетинг не настроишь, но взаимопиар и рекламу у блогеров никто не запрещал», — сказал маркетолог.

* Соцсети принадлежат компании Meta, которую в России признали экстремистской.