Общество 08 декабря 2023, 14:07 Маркетолог Шаверский указал на эффективность утренней медитации при похудении

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Маркетолог Роман Шаверский назвал неочевидный способ борьбы с лишним весом. Эффективность покажет утренняя медитация, отметил эксперт в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».

По его словам, эмоциональный баланс поможет перестать заедать стресс, благодаря чему уменьшатся объемы. Медитации лучше проводить до 10 утра, пояснил эксперт.

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Он также посоветовал вырабатывать привычку раннего подъема. В результате станут заметны положительные изменения в самочувствии, добавил «Крым 24».