23 апреля 2024, 15:41
Маркетолог Родочинская: триггер упущенной выгоды помогает блогерам продавать курсы
Зачастую блогеры создают искусственный ажиотаж вокруг своих курсов, чтобы повысить их значимость в глазах общественности. Как не поддаться влиянию прогревов, рассказала маркетолог Юлия Родочинская в беседе с «Газетой.ru».
Эксперт посоветовала обращать внимание на приемы, за счет которых формируется шум вокруг запуска определенного проекта. Это может быть триггер упущенной выгоды: скидки в день открытия продаж или, наоборот, повышение стоимости.
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Специалист также отметила, что подобные инструменты используют и при пиаре действительно качественного продукта.
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