Общество 29 декабря 2022, 19:13 Маркетолог предложил варианты бюджетных подарков для коллег

Читать 360tv в

Предновогодний презент для коллеги стал уже почти обязательным, при этом необязательно сильно тратиться на подарок. Об этом рассказал РИА «Новости» директор по маркетингу сервиса «Пакет» Х5 Group Антон Афанасьев.

Для коллег идеально подойдет универсальный подарок. Если он еще и недорогой, то задача решена. Например, хорошей идей будет чай, кофе или чашка с блюдцем к ним. Также в качестве презента подойдет новогодняя композиция. Можно купить уже готовую или попробовать собрать самостоятельно.

Реклама

Еще один беспроигрышный вариант — это сертификат в магазин. Можно выбрать любой номинал. Причем не стоит себя ограничивать. Как сообщило РИА ФАН, сейчас подарочные карты предлагают практически везде: от книжных лавок до магазинов одежды. Такой подарок, по мнению эксперта, порадует не только коллег, но и близких.

Реклама