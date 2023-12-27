Общество 27 декабря 2023, 15:14 Маркетолог Полилов: понятие «отечественная электроника» вряд ли вызывает у россиян огромное желание ее купить

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Минпромторг предложил ввести обязательный минимум отечественных товаров, который должен присутствовать на полках магазинов техники. Само понятие «отечественная электроника» вряд ли вызывает у россиян огромное желание ее купить, сообщил маркетолог Антон Полилов «Свободной прессе».

По словам эксперта, здесь основной вопрос в том, что именно будет считаться отечественным производителем. Это либо локализация производства в стране, либо локализация бренда. При этом такие меры, безусловно, поддержат производителей.

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«Это точно даст возможность небольшим компаниям получить больший охват и продажи, а также мотивацию крупным брендам локализоваться, чтобы эти возможности не терять», — отметил Полилов.