Маркетолог оценил презентацию новинок от Apple

Маркетолог Николай Григорьев оценил презентацию новых продуктов компании Apple, которая состоялась во вторник, 14 сентября. По его словам, все самые престижные смартфоны уйдут «в третий мир», их эпоха уже завершена. Интервью с экспертом приводит РИА ФАН.

«Все эти истории, когда камера в телефоне получила больше мегапикселей, уже неинтересны. Это не революционно. Это просто эволюционно. Когда Стив Джобс вышел с первым iPhone, это была революция: были кнопки — появился сенсорный экран. Стало возможно, например, увеличивать пальцами изображение на экране», — пояснил свою точку зрения маркетолог.

Григорьев не исключает, что в скором времени на смену смартфонам придут умные очки. Несмотря на то, что в первый раз общественность их не приняла, эксперт не исключает, что вторая попытка будет успешной.