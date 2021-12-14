Маркетолог Олег Гвоздик посоветовал запастись подарками на Новый год до наступления «часа пик»

Исполнительный директор Гильдии маркетологов Олег Гвоздик порекомендовал россиянам закупиться подарками на Новый год до наступления «часа пик». По его словам, количество покупателей после 24 декабря обычно увеличивается в полтора-два раза. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Если мы говорим о покупке подарков в магазине, то лучше всего это сделать до пятницы 24 декабря. В этот день народ валом повалит в магазины, и покупателей, стоящих в очередях у касс, станет в полтора-два раза больше, чем обычно», — пояснил маркетолог.

При этом он заметил, что в магазинах «онлайн» также есть свой дедлайн. Чтобы подарки с маркетплейсов успели прийти до наступления новогодних праздников, следует заказывать их за три недели до вручения. Доставка может идти из другого города или даже из другой страны.

«Если мы говорим об онлайн-каналах продажи, то это тоже лучше делать заранее. Неважно, что у нас есть большое количество компаний, которые осуществляют продажу через интернет и быструю доставку товаров. Это нужно сделать заранее, чтобы выбрать именно ту модель, тот набор подарков, что вы хотите. Доставка может идти из другого города или даже из-за границы, поэтому для уверенности, что вы получите заказанное, это надо делать по крайней мере за три недели до наступления нужной даты», — заключил маркетолог.