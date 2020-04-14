Маркетолог объяснил, зачем компании поощряют клиентов за нахождение дома

Эксперт рассказал, что в обмен на бесплатные предложения, компании получают ваши данные. А в будущем вы надолго можете стать их клиентами. Контактные данные — самое дорогое, что может быть, считает Хомченко.

«Контакт в наше время — это одно из самых важных. Кто владеет клиентом, тот владеет всем», — уверен маркетолог.

Маркетолог обратил внимание, что за бонусными программами стоит не только цель мотивировать людей соблюдать необходимый сейчас режим изоляции, но и стремление обратить на себя внимание.