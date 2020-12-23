Маркетолог объяснил, когда выгоднее всего покупать новогодние подарки
«Тренд таков, что новогодние подарки многие на следующий год покупают либо когда начинаются уже новогодние скидки, то есть после Нового года, либо летом, когда новогодняя история вообще дешевеет», — уточнил эксперт.
Коро отметил, что есть возможность закупиться выгодно и перед праздником. В магазин следует идти примерно за два-один день до Нового года. В этот период цены начинают постепенно падать. Специалист посоветовал внимательнее смотреть на прилавки и заходить в дальнюю зону магазина.
Маркетолог предупредил, что акции по типу «3 по цене 2» как правило совсем не выгодны. По его словам, те же товары и в единичном экземпляре продаются намного дешевле. Как считает эксперт, нормальным вариантом для презента будет вещь стоимостью около 500 рублей. Эта цена практически в два раза меньше показателей прошлого года, но может считаться приемлемой суммой для подарка.