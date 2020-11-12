Маркетолог объяснил, как найти настоящие скидки в сезон распродаж

Сикирин отметил, что за время распространения коронавируса люди стали с большим доверием относиться к интернет-торговле, поэтому будет много покупок в Сети. Также есть немалое число людей, которые любят прийти в магазин и выбрать товар воочию. Маркетолог уверен, что размер скидок в этом году будет очень выгодным. Важно определить, какие скидки реальные.

«Относительно реальных скидок, они в онлайне должны быть больше, чем в прошлом году. Но и у нас, и на Западе грешат тем, что делают искусственные скидки», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что необходимо начать отслеживать стоимость товара за несколько недель до начала распродажи. Примерно за две недели продавцы намеренно повышают цены, чтобы потом их уменьшить. Получается, что на распродаже человек купит товар по той же цене, которую мог бы заплатить месяц назад в спокойной обстановке и без ожидания доставки.