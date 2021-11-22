Маркетолог назвал «черную пятницу» игрой на человеческой психологии

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц рассказал о периоде скидок «черная пятница», который стартует с 25 ноября. По его словам, гражданам обещают большую экономию, однако она на самом деле не так велика, как кажется на первый взгляд. Об этом написало ИА НСН.

«Это игра на человеческой психологии. Момент неожиданной скидки или распродажи нравится людям, даже когда он ожидаем, и это „черная пятница“. Они считают, что это самый выгодный момент для совершения покупки. Туда закладывают все, что залежалось на полках. Выгода для ретейлера понятна, ну, а люди, может, и не получают большую выгоду, но они получают удовольствие. Они вышли в магазин „на охоту“ за удачными покупками, ничего плохого в этом нет и судить строго их не надо. Обе стороны выигрывают: одни получают деньги, другие — удовольствие», — пояснил маркетолог.

Он отметил, что популярная модель распродаж — это обычная уловка. Многие торговые сети во время таких мероприятий сначала завышают цены, а потом сообщают о том, что они продают значительно дешевле. Такая модель ведения бизнеса практикуется во всем мире. Поэтому во время «черной пятницы» людям кажется, что они совершают очень выгодную покупку.

Липсиц добавил, что на некоторых товарах действительно можно сэкономить, но это скорее исключение из правил. Любому бизнесмену важна чистая прибыль. Он, конечно, может сделать скидку до 80% в том случае, если товар залежался, но такое бывает крайне редко.