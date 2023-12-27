Общество 27 декабря 2023, 15:47 Маркетолог Мамохина посоветовала перед покупкой жилья в новостройке ознакомиться с прилегающей инфраструктурой

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Перед тем, как купить квартиру на первичном рынке недвижимости, необходимо внимательно ознакомиться с прилегающей инфраструктурой будущего жилого комплекса. Об этом «Известиям» сообщила директор по стратегическому маркетингу Level Group Александра Мамохина.

По словам эксперта, необходимо узнать, сколько в выбранном районе школ, детских садов, поликлиник, ветеринарных лечебниц и есть ли круглосуточные магазины и аптеки. Стоит попытаться посмотреть на жилой комплекс глазами будущего жителя, а не гостя.

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Кроме того, следует ознакомиться с информацией о застройщике. Ее можно взять из новостей, с профильных сайтов и из групп жильцов и дольщиков в соцсетях, сообщила «Свободная пресса».