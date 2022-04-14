Маркетолог Краснов заявил, что новость о возвращении скидок является обманом потребителя

Маркетолог, практикующий специалист по маркетингу, брендингу и рекламе Сергей Краснов прокомментировал сообщения магазинов о возвращении больших скидок в России. По словам специалиста, потребителям не стоит в данном случае доверять ритейлерам. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Маркетолог указал на обман со стороны магазинов, поскольку они не сделали распродажи, а вернулись к прежним ценам.

«То, что якобы начинаются распродажи, это легкий обман потребителя. До этого были искусственно завышены цены из-за курса валют. Сейчас рубль укрепился, магазины посчитали и как раз на курсовую разницу сделали „скидку“, то есть вернулись к прежним ценам до повышения курса доллара или евро в зависимости от того, как происходила закупка. Это легко высчитать. Поэтому никаких красивых цен ожидать не стоит. Я советую всем потребителям ни в коем случае не поддаваться на провокации такого рода гигантских распродаж», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что продуктовые ритейлеры X5 Group и «Магнит» возвращаются к снижению цен и большим акциям.