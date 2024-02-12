Общество 12 февраля 2024, 15:20 Маркетолог Комиссарова назвала недостаточность объема продукции ключевой проблемой фермерских хозяйств

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В России планируют отдать 25% полок в крупных супермаркетах под фермерские товары. Местным фермерам будет проблематично попасть в этот формат именно из-за недостатка объемов продукции, сообщила маркетолог Татьяна Комиссарова в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, в магазинах представлено большое количество единиц продукции, среди них фермерские товары просто «растворятся». Кроме того, крупные сети готовы брать в продажу только ту продукцию, чей поставщик сможет обеспечить определенный запас.

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«Затруднения могут возникнуть с продвижением товаров. Обычно затраты на маркетинг ложатся на плечи поставщика, сама сеть не тратит на это ресурсы. Я не думаю, что фермеры будут готовы платить за продвижение внутри сети», — отметила Комиссарова.