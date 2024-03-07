Общество 07 марта 2024, 17:49 Маркетолог Комиссаров посоветовал проанализировать конкурентную среду перед открытием бизнеса

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Открывать бизнес в сфере торговли необходимо с анализа конкурентной среды. Это позволит определить ключевых игроков рынка, сообщил руководитель отдела маркетинга компании Lestate Илья Комиссаров в беседе с «АБН 24».

По словам эксперта, в самом начале пути предпринимателям стоит оценить конкурентов, уровень цен, качество обслуживания и маркетинговые подходы. Благодаря этому можно понять, какой уникальный продукт лучше всего предложить своим покупателям.

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Далее следует заняться исследованием предпочтений целевой аудитории, финансовым планированием и созданием общей концепции бренда, отметил Комиссаров.